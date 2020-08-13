Seda Sayan'dan Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya olay yorum cevabını aldı
Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı için Seda Sayan devreye girdi ve herkesin merak ettiği o soruyu sordu, Mola'nın cevabı herkesi güldürdü.
İşletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile uzun bir süredir beraber olan Ezgi Mola, Alaçatı'da hem tatil yapıp hem de ortak mekanları Boop için çalışıyor. İkili, hem tatil hem iş derken sosyal medyayı da ihmal etmiyor. Dün Mola, Instagram hesabına sevgilisiyle yeni fotoğraf yükledi.
Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksallı ile fotoğrafı beğeni rekoru kırarken bir yorum herkesin dikkatini çekti. Seda Sayan, Mola'nın fotoğrafının altına "Evlilik ne oldu? Hadi artık" yorumunu yaptı. Mola ise Sayan'ın bu yorumuna espirili bir dille cevap vererek ''Bacım ortalık karışık, sorma'' dedi.
Öte yandan Ezgi Mola'nın tektaşı yüzük parmağına taktığı daha yaz aylarının başında ortaya çıkmıştı. Instagram'da bir canlı yayına katılan Mola'nın yüzüğü herkesin dikkatini çekmişti.
Yüzüğü takmasına rağmen Ezgi Mola, geçtiğimiz haftalarda evliliği soran basın mensuplarına "Evlilik falan yok. O nereden çıktı? Sizler uyduruyorsunuz" demişti.