Seda Sayan'dan bikini şov Safiye Soyman'la dansı olay oldu
Ünlü sanatçı Seda Sayan da tatil görüntüleriyle konuşulan sanatçılar kervanına katıldı. Tatil için gittiği Bodrum'da Safiye Soyman'la birlikte çektiği oryantal dans videosu olay oldu.
Geçtiğimiz sezon Tv8'e dahil olarak O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan, bu yıl ise Yemekteyiz'de Onur Büyüktopçu'nun yerine jüri koltuğunda oturacak olan Seda Sayan, bikinili videosunu paylaştı. Videoda en yakın arkadaşı Safiye Soyman da vardı.
İstanbul'daki çekimlerden fırsat buldukça tatil bölgesine giden Seda Sayan, oryantal dans ettiği paylaşımıyla takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Arapça müzik eşliğinde dans eden Sayan, 55 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla beğenileri topladı.
Beyaz renkteki bikinisiyle paylaşımlar da yapan Seda Sayan, kısa süren tatilinin ardından İstanbul'a döndü.
Sitem etmişti: Öte yandan Yemekteyiz'in sunuculuğunu devralan Seda Sayan, geçtiğimiz gün patronu Acun Ilıcalı hakkında konuşmuş ve uzun süren çekim saatlerine sitem etmişti. Sayan, Ilıcalı ile ilgili şu ifadelerde bulunmuştu: