Seda Sayan'dan aşk dolu paylaşım! Yılın ilk karesi geldi...
Ünlü sanatçı Seda Sayan, yeni yıl coşkusunu hem sahnede hem de özel hayatında yaşamaya devam ediyor. Yılbaşı gecesi konser veren Sayan, yeni yılın hemen ardından eşi Çağlar Ökten’le paylaştığı romantik pozla magazin gündemine damga vurdu.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da yakından takip edilen Seda Sayan, 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti.
Evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çift, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklamalarla aşklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti.
Bir muhabirin sorularını yanıtladıkları sırada Çağlar Ökten’in, “Bir daha dünyaya gelsem yine Seda ile evlenirdim” sözleri dikkat çekmiş, Seda Sayan da bu ifadeye “Ben de yine onu seçerdim” diyerek karşılık vermişti. Çiftin bu samimi açıklamaları büyük ilgi görmüştü.
Yeni yılda sahne alan Seda Sayan, aynı zamanda 30 Aralık’taki doğum gününü de konser sırasında kutladı.