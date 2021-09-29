Seda Sayan'da göbek atan doktor TikTok fenomeni çıktı inceleme başlatıldı

Hafta içi her sabah Star TV ekranlarında canlı yayınlanan Sabahların Sultanı programını sunan Seda Sayan'da dün yaşanan olaylar gündem oldu. Programa konuk olarak davet edilen Opr. Dr. Banu Küçükpolat'ın göbek dansı sosyal medyayı salladı, tepki gösteren de oldu destekleyen de...