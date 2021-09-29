Seda Sayan'da göbek atan doktor TikTok fenomeni çıktı inceleme başlatıldı
Star TV ekranlarında yeniden gündüz kuşağı programı sunmaya başlayan Seda Sayan yine çok konuşulacak bir programa imza attı. Programa konuk olarak aldığı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'ın kıvrak dansı Türk Tabipleri Birliği'ni harekete geçirdi ve hakkında inceleme başlatıldı. Sosyal medya ise ikiye bölündü
Hafta içi her sabah Star TV ekranlarında canlı yayınlanan Sabahların Sultanı programını sunan Seda Sayan'da dün yaşanan olaylar gündem oldu. Programa konuk olarak davet edilen Opr. Dr. Banu Küçükpolat'ın göbek dansı sosyal medyayı salladı, tepki gösteren de oldu destekleyen de...
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu dansın ardından Türk Tabipleri Birliği harekete geçti ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında inceleme talebinde bulundu.
TB tarafından Tabip Odası Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
İşte sosyal medyayı ikiye bölen dans videosu...
"Sabahın Sultanı Seda Sayan" adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz.