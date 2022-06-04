Seda Sayan yine photoshopun dozunu kaçırdı!
Son günlerde kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile yaptığı evliliği ve yaptırdığı estetik operasyonlarla sıkça adını duyuran Seda Sayan, Instagram hesabından paylaştığı son pozuyla adeta gençlik iksiri içiyorum dedi. Nam-ı diğer Kadırgalı Aysel, yaptırdığı estetik operasyonu sosyal medyadan her defasında paylaşan ve saklamayan ünlü bir isim...
Geçtiğimiz yıl "Sabahın Sultanı Seda Sayan" programı ile yeniden ekranlara dönen Seda Sayan Instagram hesabından yaptığı photoshoplu fotoğrafları ve estetikleriyle sık sık gündeme geliyor.
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Sayan'ın son pozuna "Seda Bacım Yine Ne Yaptın Kendine?" yorumları yapıldı.
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Fransız askı olarak bilinen işlem, birçok ünlü tarafından tercih ediliyor.
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Sayan'ın estetik operasyonlarından o kareleri...
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