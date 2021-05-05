Seda Sayan yeni villası için servet ödedi Gayrettepe'den Boğaz'a iniyor
Seda Sayan, Gayrettepe'deki evinden Boğaz'a taşınma kararı aldı. Yeni bir villa satın alan Sayan, kesenin ağzını açtı.
Gelinim Mutfakta programının sunucusu Seda Sayan, gayrimenkullerine bir yenisini ekledi. Türkiye'nin emlak zengini sanatçılarından biri olan Kadırgalı'nın İstanbul'daki 30 dairesi, Bodrum'daki 3 villası ve Londra'daki bir evine ek yaptı.
Gayrettepe'den Boğaz'a taşınma kararı alan Seda Sayan, lüks villasını kendi zevkine göre dizayn ettirmek için kolları sıvadı. Hürriyet'in haberine göre; 4 milyon dolara Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa alan Sayan, şimdilerde evi kendi zevkine göre yeniden dekore ettiriyor.
Villayı komple soyduran ve çatısı dahil her yerine tadilat yaptıran sanatçı, inşaat biter bitmez Gayrettepe'deki evinden buraya taşınacak.
Öte yandan Seda Sayan, yaşlanmamayı kafasına koydu. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, sunuculuğunu üstlendiği programdaki görüntüsüyle yine gündem oldu. Sayan'ın yüzündeki değişiklik seyircinin dikkatinden kaçmadı.