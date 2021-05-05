Seda Sayan yeni villası için servet ödedi Gayrettepe'den Boğaz'a iniyor

Gayrettepe'den Boğaz'a taşınma kararı alan Seda Sayan, lüks villasını kendi zevkine göre dizayn ettirmek için kolları sıvadı. Hürriyet'in haberine göre; 4 milyon dolara Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa alan Sayan, şimdilerde evi kendi zevkine göre yeniden dekore ettiriyor.