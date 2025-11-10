Seda Sayan tavsiyesi ile dikkat çekti! "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın..."
|
Bir dönem "Çorap bir kültürdür, ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin beni ilgilendirmez" sözleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Seda Sayan, bu kez ev hanımlarına sunduğu bir öneriyle adından söz ettirdi. "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın! Onlarla çok güzel cam siliniyor, hiç iz bırakmıyor" diyen Sayan, pratik önerisiyle takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.
SES GETİREN BİR AÇIKLAMA DAHA
Konuk olduğu bir programda konuşan Sayan, ev hanımlarına seslenerek dikkat çeken bir öneride bulundu.
62 yaşındaki Sayan, "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın! Onlarla çok güzel cam siliniyor, hiç iz bırakmıyor" dedi.
KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Ünlü şarkıcının bu sözleri kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı.
