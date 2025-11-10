BIST 10.925
Seda Sayan tavsiyesi ile dikkat çekti! "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın..."

Bir dönem "Çorap bir kültürdür, ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin beni ilgilendirmez" sözleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Seda Sayan, bu kez ev hanımlarına sunduğu bir öneriyle adından söz ettirdi. "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın! Onlarla çok güzel cam siliniyor, hiç iz bırakmıyor" diyen Sayan, pratik önerisiyle takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

Seda Sayan tavsiyesi ile dikkat çekti! "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın..." - Resim: 1

Bir dönem "Çorap bir kültürdür, ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin beni ilgilendirmez" sözleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Seda Sayan, bu kez de atlet açıklamasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Seda Sayan tavsiyesi ile dikkat çekti! "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın..." - Resim: 2

SES GETİREN BİR AÇIKLAMA DAHA

Konuk olduğu bir programda konuşan Sayan, ev hanımlarına seslenerek dikkat çeken bir öneride bulundu.

Seda Sayan tavsiyesi ile dikkat çekti! "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın..." - Resim: 3

62 yaşındaki Sayan, "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın! Onlarla çok güzel cam siliniyor, hiç iz bırakmıyor" dedi.

Seda Sayan tavsiyesi ile dikkat çekti! "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın..." - Resim: 4

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcının bu sözleri kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. 

