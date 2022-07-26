Seda Sayan slikonlarını yeniletti! Dekolteli yeşil tül elbisesiyle olay oldu

Evlendikten sonra balayı için Paris'e giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten yaz tatili için Mykanos'u tercih etti. Geçtiğimiz günlerde estetik yaptıran ve silikonlarını yenileten Seda Sayan'ın, eşiyle "hamam böceği" muhabbeti ise sosyal medyaya damga vurdu.