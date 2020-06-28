Seda Sayan sahneye çıktı, sosyal mesafe hiçe sayıldı

“Ah Geceler”i iki defa söyledi: Korona virüs salgını nedeniyle bir araya gelemediği öğrenilen Ezgi Eyüpoğlu müstakbel kayınvalidesini sahne de ilk kez izledi. Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüpoğlu gece boyunca arkadaşlarıyla şarkılara eşlik etti. Seda Sayan, oğlu ve Ezgi Eyüpoğlu için “Ah Geceler”i iki defa söyledi.