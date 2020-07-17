Seda Sayan resti çekti iptal etti Gülben Ergen destek verdi
Seda Sayan, normalleşme süreciyle birlikte sahnede sevenleriyle buluşmaya hazırlanırken son dakika bir iptal haberi verdi.
Koronavirüs salgını süresince İstanbul'dan uzakta gönüllü karantina altında olan Seda Sayan, normalleşme süreciyle beraber sahnelere dönmeye hazırlanıyordu ki bu akşamki sahnesini gün içinde iptal etti. Sayan'ı izlemeye gelecekler neye uğradığını şaşırdı.
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Seda Sayan, kendisini Günay’da izlemeye gelecek olanlara iptal haberi verdi. Sayan, aldığı kararı Instagram hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:
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''Verilen sözler yerine getirilmediği için bu akşamki Günay konserimi iptal ettiğimi sevdiklerime duyuruyorum.''
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Sayan’ın sosyal medya hesabından yaptığı bu duyuru kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Bu yorumlardan birini de şarkıcının yakın dostu Gülben Ergen yaptı.
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