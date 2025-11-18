Seda Sayan müstakbel geliniyle yayın yaptı! Gelin-kayınvalide diyoloğu olay

İKİ YILLIK İLİŞKİ EKRANA TAŞINDI

Yaklaşık iki yıldır Oğulcan Engin ile ilişki yaşayan oyuncu İlayda Alişan, Seda Sayan'ın programına konuk olarak dikkat çekti. Ünlü şarkıcı ve sunucu, uzun süredir oğlu Oğulcan'ın ilişkileri hakkında sessiz kalmayı tercih ediyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla ikiliye desteğini belirterek adından söz ettirmişti. Sayan, o dönem yaptığı açıklamada "Ben kız tarafıyım" diyerek tarafını belli etmiş, "Bu yaz düğün görür müyüz?" sorusuna ise esprili bir dille "Ben İlayda'nın yerinde olsam hemen evlenirim. Ne gezip duruyorsun elalemin adamıyla" şeklinde yanıt vermişti.