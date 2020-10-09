Seda Sayan Muazzez Ersoy yorumuna sinirlendi küfrü bastı estetik kavga çıkardı
Seda Sayan'ın estetikli hallerinin ardından Muazzez Ersoy, filtresiz fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada bu paylaşımlar kavga çıkardı. Seda Sayan, takipçisine küfretti.
Seda Sayan'ın estetik yaptırdığı anları sosyal medya hesabı Instagram üzerinden canlı yayımlaması dillerden düşmüyor. Seren Serengil'in sürekli olarak laf çarpmalarının ardından Muazzez Ersoy'un Instagram üzerinden filtresiz fotoğraf paylaşması ortalığı karıştırdı.
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Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından "Kendine benzemek ne güzel, filtresiz" diyerek bahçe pozlarını paylaştı.
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Seda Sayan ise bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye "Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler" dedi.
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Seda Sayan dobra olduğunu vurgulayarak "Kimseden gizlim saklım yok, Yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim" sözlerini de ekledi.
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