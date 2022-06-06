Seda Sayan Melek Mosso yerine Isparta'da konser verdi kayınvalidesine yaptığı yorum olay oldu!
Türkiye'nin gündemine oturan Uluslararası Isparta Gül Festivali'nde taze gelin, sevilen sanatçı, Sabahların Sultan'ı Seda Sayan bandoyla karşılandı, başından aşağıya güller yağdırıldı! Şarkıcı Melek Mosso'nun iptal edilen konseri yerine teklifi kabul eden nam-ı değer Kadırgalı Sayan'ın Isparta konseri bakın nasıl geçti!
Sabahların sultanı, taze gelin Seda Sayan Uluslararası Gül Festivali'nde Isparta halkının sevgisine boğuldu!
Nam-ı değer Kadırgalı bandoyla karşılandı! Türkiye'nin gündemine oturan konserde bakın daha neler oldu?
Seda Sayan için görkemli karşılama..
Festival için Isparta'ya gelen Seda Sayan, özel aracından inip, otele gireceği sırada Isparta halkının ihtişamlı organizasyonuyla karşılaştı.
Sultan'a Isparta halkının yoğun ilgisi..
Otel kapısının önünde karşılayan bando ekibi, arka arkaya parçaları çalarken, Ispartalılar da ünlü sanatçının başından aşağıya gül döktü. Isparta halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçı, konser öncesi hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Kostümü Tolga Çam İmzalı..
2022 Uluslararası Isparta Gül Festivali'nde ünlü modacı Tolga Çam imzalı kostümüyle sahneye çıkan Seda Sayan, gül desenli toz pembe, gül yapraklarıyla işlenmiş elbisesiyle ışıl ışıl gözüküyordu.