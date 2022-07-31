Seda Sayan kendisinden 5 yaş büyük kayınvalidesiyle kurtlarını döktü, Hicom diye seslendi
Sunucu kimliğinin yanı sıra şarkıcı olarak da tanınan, gönüllere taht kuran Seda Sayan kendisinden 25yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile geçtiğimiz aylarda dünya evine girmişti. Saç ekimi ve estetikleriyle olay olan ünlü çift son paylaşımıyla da gündem oldu. Sahne alan eşini kayınvalidesi ve kayınpederi ile izlemeye giden kadırgalı, kayınvalidesine Hicom diye hitap edince takipçilerinden yorum yağdı...
"Sabahların Sultanı" ile ekranlara gelen Kadırgalı lakaplı Seda Sayan sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. Her yaptığıyla gündeme gelen ünlü çift paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün kayınvalidesi ve kayınpederi ile eşi Çağlar Ökten'i dinlemeye giden Sayan'ın kayınvalidesine Hicom diye hitap etmesi, sosyal medyada olay oldu. İşte haberin detayları...
Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten’i sahne aldığı mekanda kayınvalidesi ve kayınpederiyle beraber izledi.
‘Hicom’ diye hitap ettiği kayınvalidesiyle karşılıklı oynayan Seda Sayan kayınvalidesine neden anne demediğini de açıkladı. Seda Sayan'ın paylaşımı sosyal medyada yine olumsuz yanıtlar aldı.
Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan kayınvalidesiyle de arasını iyi tutuyor.