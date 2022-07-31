Seda Sayan kendisinden 5 yaş büyük kayınvalidesiyle kurtlarını döktü, Hicom diye seslendi

"Sabahların Sultanı" ile ekranlara gelen Kadırgalı lakaplı Seda Sayan sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. Her yaptığıyla gündeme gelen ünlü çift paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün kayınvalidesi ve kayınpederi ile eşi Çağlar Ökten'i dinlemeye giden Sayan'ın kayınvalidesine Hicom diye hitap etmesi, sosyal medyada olay oldu. İşte haberin detayları...