Seda Sayan İstanbul'u terketti! Bodrum'da teknede yaşamaya başladı
SEda Sayan da İstanbul'dan kaçan ünlüler kervanına katıldı. Yılın büyük bölümünü Bodrum Ören'de geçirmeye başlayan Seda Sayan, teknesine kapandı...
İstanbul'un kalabalığından ve stresinden kaçan ünlüler arasına Seda Sayan da katıldı. Koronavirüs salgınını da dikkate alan Seda Sayan, Bodrum'a yerleşen annesi ve ablasıyla yaşama kararı aldı.
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Seda Sayan yılın büyük bir bölümünü Bodrum, Ören’e yerleşen ablası ve annesiyle geçirme kararı aldı.
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Sanatçı, teknesinde herkesten izole bir hayat yaşamaya başladı.
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Bir yıl içerisinde 3 ev değiştirip 2 ev satın alan Sayan’ın İstanbul’a sadece işleri için geldiği öğrenildi.
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