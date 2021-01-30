Seda Sayan işini elinden almıştı Onur Büyüktopçu'dan olay gönderme

İlk olarak TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programında sunuculuk yapan Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan getirildi. Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfak'ta programına transfer olan Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan ile anlaşılmasıyla yine aynı sonu yaşadı.