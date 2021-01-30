Seda Sayan işini elinden almıştı Onur Büyüktopçu'dan olay gönderme
Seda Sayan'a Yemekteyiz'in ardından Gelinim Mutfak'ta sunuculuğunu kaptıran Onur Büyüktopçu'dan olay açıklamalar geldi.
İlk olarak TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programında sunuculuk yapan Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan getirildi. Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfak'ta programına transfer olan Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan ile anlaşılmasıyla yine aynı sonu yaşadı.
Büyüktopçu, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü sohbet eden Büyüktopçu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Kilo almışsınız' denilen Büyüktopçu, 'Göbeğim var, yapacak bir şey yok. Kırdıracağım göbek yağlarımı, kilo vermeye çalışıyorum' dedi.
Yeni sezonda kamera arkası bir işte yer almak istediğini belirten Büyüktopçu, 'Kamera önü mü zor, yoksa arkası mı?' zor sorusuna şu yanıtı verdi:
''Kamera arkası daha zor, çünkü oyuncularla uğraşmak çok zor. İstekleri ve sorunları bitmiyor. Kime kapris yapıyorlar anlamıyorum.''