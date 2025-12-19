Seda Sayan ilk kez açıkladı! "Güllü çocukları için..."
Ünlü şarkıcı Güllü, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili kızı tutuklandı, Seda Sayan ise Güllü'nün çocukları için yaptığı fedakârlıkları ilk kez açıkladı. Sayan, Güllü sıkıştığında çocuklarının okul taksitlerini ödediğini açıkladı.
Ünlü şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşanmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Olayın yankıları devam ederken, ünlü şarkıcı Seda Sayan da kendi programında Güllü'nün ölümü hakkında açıklamalarda bulundu.
"BUNU İLK DEFA SÖYLÜYORUM"
Sayan, Güllü'nün çocukları için yaptığı fedakârlıkları ilk kez anlatarak, okul taksitlerini ödediğini belirtti. Konu hakkında ilk kez konuşan Seda Sayan, şu ifadeleri kullandı: