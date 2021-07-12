Seda Sayan ile tartışmalarının ardından Mehmet Ali Erbil'den sağlık durumuyla ilgili açıklama
Mehmet Ali Erbil, İstinyePark’ta basın mensuplarının objektiflerine de poz verdi ve sağlık durumunu soran gazetecilere “Sağlığım yerinde çok şükür, arkadaşlarla hava almaya çıktık” dedi.
Arkadaşlarıyla alışveriş merkezine gelen Erbil, restorana geçerek güneşli havanın tadını çıkardı. Limonata içen ekranların deneyimli ismi, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.
Basın mensuplarının objektiflerine de poz veren şovmen, sağlık durumunu soran gazetecilere “Sağlığım yerinde çok şükür, arkadaşlarla hava almaya çıktık” dedi. Akşam saatlerine kadar restoranda oturarak dinlenen Erbil’in neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Bu lekeyle yaşayamazdım
Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında yaşanan tartışma magazin dünyasında büyük bir etki yaratmıştı. Daha sonra geri adım atan ikiliden Erbil, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı ve kavganın perde arkasını anlattı.
Her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.