Seda Sayan ile buluşan Burcu Esmersoy’dan Oğulcan itirafI
BODRUM tatilinde Seda Sayan ile buluşan Burcu Esmersoy, ''Seda Hanım'ı çok seviyorum. Beraber Oğulcan'ın dedikodusunu yaptık' dedi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla bu yaza damga vuran güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Bebek'teydi.
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43 yaşındaki güzel, "Seda Hanım'la beraber Oğulcan'ın dedikodusunu yaptık. Oğulcan çok şeker birisi, Allah sahibine bağışlasın. Gelinimiz de güzel bir kız" ifadelerini kullandı.
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Bodrum'dan ev aldığı haberini doğrulayan Esmersoy, "Bir teklifte bulundum, onlar da kabul etti sağ olsunlar. Yani ev aldığım haberi doğru" şeklinde konuştu.
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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin (29) ile oyuncu Ezgi Üyüboğlu'nun (32) birlikteliği, bu yaza damga vuran aşklardan biri olmuştu.
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