Seda Sayan İbo Show'da Ahmet Kaya söyledi alay konusu oldu! Twitter yıkıldı
Star TV'de yayınlanan İbo Show'a konuk alan Seda Sayan sosyal medyada alay konusu oldu.
Star TV'de yılbaşına özel İbo Show ekrana geldi. Severek izlenen program Şarkılarla, eğlence ve kahkahanın bol olacağı programda Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk oldu.
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Programın ilerleyen saatlerinde Seda Sayan'ın Ahmet Kaya'nın Dostum Dostum şarkısını söylemesi olay oldu.
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Seda Sayan kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok kullanıcı Sayan'ı sert dille eleştirdi.
İşte Twitter'da atılan tweetler...
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