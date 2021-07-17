Seda Sayan Gülben Ergen'in teknede yakın pozlarına Seren Serengil 'yaşlı motorlar' iması
BODRUM'da Seda Sayan ve Gülben Ergen, tekneyle denize açılarak güneşin ve denizin tadını çıkardı. Gülben Ergen Seda Sayan ile neşeli anlarını Instagram'dan "Kulakları çınlayanlar el kaldırsın" notunu düşerek paylaşınca, Seren Serengil "yaşlı motorlar" diye imalı bir hikaye ile karşılık verdi.
"Bilin bakalım yanımda kim var"
Yazı Bodrum’da geçiren Gülben Ergen, Seda Sayan ile buluştu. Tekne turuyla açılan ikilinin fotoğrafları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Gülben Ergen Instagram'dan önce bu hikayeyi paylaşarak "Bilin bakalım yanımda kim var" diye takipçilerini meraklandırdı.
Ardından peş peşe paylaşımlarda bulunan Ergen ve Sayan, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
"Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar"
Üç çocuk annesi Ergen, Sayan ile verdiği poza; "Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar. Kulakları çınlayanlar el kaldırsın" notunu düştü.
"Arkadaş, can, bir tanem"
Sayan ise arkadaşının paylaşımına, "Arkadaş, can, bir tanem" şeklinde kalpli emoji ile bir yorum yaparak karşılık verdi.