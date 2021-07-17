Seda Sayan Gülben Ergen teknede düşman çatlattı! Seren Serengil 'yaşlı motorlar' dedi
BODRUM'da ünlü şarkıcılar Seda Sayan ve Gülben Ergen, tekneyle denize açılarak güneşin ve denizin tadını çıkardı. Gülben Ergen Seda Sayan ile sohbet ettiği neşeli anlarını Instagram'dan "Kulakları çınlayanlar el kaldırsın" notunu düşerek paylaşınca, Seren Serengil "yaşlı motorlar" diye hikaye paylaştı.
"Bilin bakalım yanımda kim var"
Yazı Bodrum’da geçiren Gülben Ergen, Seda Sayan ile buluştu. Tekne turuyla açılan ikilinin fotoğrafları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Gülben Ergen Instagram'dan önce bu hikayeyi paylaşarak "Bilin bakalım yanımda kim var" diye takipçilerini meraklandırdı.
Ardından peş peşe paylaşımlarda bulunan Ergen ve Sayan, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
"Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar"
Üç çocuk annesi Ergen, Sayan ile verdiği poza; "Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar. Kulakları çınlayanlar el kaldırsın" notunu düştü.
"Arkadaş, can, bir tanem"
Sayan ise arkadaşının paylaşımına, "Arkadaş, can, bir tanem" şeklinde kalpli emoji ile bir yorum yaparak karşılık verdi.