Seda Sayan eski eşleri kimdir müstakbel eşi Çağlar Ökten bakın kaç yaşında
Bugüne kadar 6 koca eskiten Seda Sayan 8. kez evleniyor. Seda Sayan'ın biri Mahsun Kırmızıgül diğeri Nihat Doğan olmak üzere 2 de imam nikahlı birlikteliği vardı. Peki Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Seda Sayan 2. Sayfa programına bağlanıp evlenecekleri tarihi açıkladı. İşte Seda Sayan'ın evlilikleri ve tek çocuğunun babası olan eski kocası...
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan Seda Sayan, Mayıs ayında 7. eşi ile evleneceğini duyurdu. Seda Sayan'ın medyada 8. kez evleneceği söylensede aslında resmi olarak bu 7. evliliği olacak. Ünlü sanatçı bugüne kadar 6'sı resmi 2'si imam nikahlı olmak üzere 8 kişi eşi olarak lanse etti. Seda Sayan 30 Aralık 1962 doğumlu ve 59 yaşında. Seda Sayan'ın evleneceği yeni eşi Çağlar Ökten ise 34 yaşında. Seda Sayan bugün TV8 kanalındaki 2. sayfa programına bağlanıp bomba açıklamalar yaptı. İşte Seda Sayan'ın müstakbel eşi ve boşadığı kocaları:
Çağlar Ökten kimdir ne iş yapıyor? : Seda Sayan'ın 8. kez evlenme kararı aldığı Çağlar Ökten onun gibi sanat camiasından. Seda Sayan ile birlikte sahne alan Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Çağlar Ökten, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu. Seda Sayan ile müstakbel eşi Çağlar Ökten arasında 25 yaş fark var.
Seda Sayan bugüne kadar 6 kez nikah masasına oturdu ve evlilik yaptı. Kamuoyunda 7 evlilik yaptığı söylense de resmi evlilik sayısı 6'ydı. Son eşi ile 2010 yılında boşandı ve imam nikahlı ilişkiler dışında resmi evlilik yapmadı. 12 yıl aradan sonra 7. kez nikah masasına oturacak olan Seda Sayan, 14 Şubat'ta birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı.
Çağlar Ökten'den aldığı evlilik teklifine evet diyen Seda Sayan, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve sürpriz evlilik haberiyle ilgili bilinmeyenleri yanıtladı. Bütün evliliklerinde sözleşme yaptığını ancak Ökten ile bir sözleşme imzalamayacağını söyleyen Seda Sayan evlilik tarihini duyurdu.