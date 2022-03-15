Seda Sayan eski eşleri kimdir müstakbel eşi Çağlar Ökten bakın kaç yaşında

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan Seda Sayan, Mayıs ayında 7. eşi ile evleneceğini duyurdu. Seda Sayan'ın medyada 8. kez evleneceği söylensede aslında resmi olarak bu 7. evliliği olacak. Ünlü sanatçı bugüne kadar 6'sı resmi 2'si imam nikahlı olmak üzere 8 kişi eşi olarak lanse etti. Seda Sayan 30 Aralık 1962 doğumlu ve 59 yaşında. Seda Sayan'ın evleneceği yeni eşi Çağlar Ökten ise 34 yaşında. Seda Sayan bugün TV8 kanalındaki 2. sayfa programına bağlanıp bomba açıklamalar yaptı. İşte Seda Sayan'ın müstakbel eşi ve boşadığı kocaları: