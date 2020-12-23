Seda Sayan ekranlara geri dönüyor! 'Gelinim Mutfakta' yeni yılda yeni kanalında
Seda Sayan, yeni yılda yeni kanalında izleyici ile buluşacak. İddialara göre, Seda Sayan, Kanal D'de 'Gelinim Mutfakta' programını sunacak.
Türkiye'nin sevilen isimlerden biri olan Seda Sayan, yeni yılda yeni kanalıyla sevenlerinin karşısına çıkacak.
MedyaTava'nın haberine göre; ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Kanal D ile anlaştı. Birçok önemli projeye imza atan Seda Sayan'ın Kanal D'de 'Gelinim Mutfakta' programını sunacağı öğrenildi.
Öte yandan, Çılgın Sayısal Loto çekilişi de TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile canlı yayında gerçekleştiriliyor.
Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olarak görülen Seda Sayan, kendi adını taşıyan kolonyasını piyasaya çıkarmıştı.