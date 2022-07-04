Seda Sayan düğüne gelmeyen kaynanasının elini öpmeye gitti! Kendisinden beş yaş büyük kaynanası ile ilk pozu verdi
Geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan düğüne gelmeyen kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmeye gitti. Kaynanası ile ilk pozu veren Sayan eşi Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden olan oğluyla da poz vermeyi ihmal etmedi.
Ünlü şarkıcı, oyuncu ve sunucu 59 yaşındaki Seda Sayan geçtiğimiz aylarda yedinci evliliğini kendisinden 25 yaş küçük olan 35 yaşındaki Çağlar Ökten ile yapmıştı.
Mayıs ayında nikah masasına oturan çiftin düğününe aileleri katılmazken yakın dostlarının olduğu kameralardan uzak bir düğün yapmışlardı. Seda Sayan'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ise evliliklerini gönderdikleri bir video ile kutlamışlardı.
Eşiyle beraber ilk tatillerini Kaş'ta yapacaklarını belirten Seda Sayan'ın ilk durağı Mersin oldu. Mersin'de düğünlerine gelmeyen Çağlar Ökten'in ailesini ziyaret eden Sayan kayınvalidesinin ve kayınpederini elini öptü.
Ünlü sanatçı kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesiyle de ilk fotoğrafını yayınladı. Sayan Çağlar Ökten'in önceki evliliğinden olan oğlu Artur'u da adeta bağrına bastı.