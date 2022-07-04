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Seda Sayan düğüne gelmeyen kaynanasının elini öpmeye gitti! Kendisinden beş yaş büyük kaynanası ile ilk pozu verdi

Seda Sayan düğüne gelmeyen kaynanasının elini öpmeye gitti! Kendisinden beş yaş büyük kaynanası ile ilk pozu verdi

Geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan düğüne gelmeyen kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmeye gitti. Kaynanası ile ilk pozu veren Sayan eşi Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden olan oğluyla da poz vermeyi ihmal etmedi.

Seda Sayan düğüne gelmeyen kaynanasının elini öpmeye gitti! Kendisinden beş yaş büyük kaynanası ile ilk pozu verdi

Ünlü şarkıcı, oyuncu ve sunucu 59 yaşındaki Seda Sayan geçtiğimiz aylarda yedinci evliliğini kendisinden 25 yaş küçük olan 35 yaşındaki Çağlar Ökten ile yapmıştı.

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Seda Sayan düğüne gelmeyen kaynanasının elini öpmeye gitti! Kendisinden beş yaş büyük kaynanası ile ilk pozu verdi

Mayıs ayında nikah masasına oturan çiftin düğününe aileleri katılmazken yakın dostlarının olduğu kameralardan uzak bir düğün yapmışlardı. Seda Sayan'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ise evliliklerini gönderdikleri bir video ile kutlamışlardı.

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Seda Sayan düğüne gelmeyen kaynanasının elini öpmeye gitti! Kendisinden beş yaş büyük kaynanası ile ilk pozu verdi

Eşiyle beraber ilk tatillerini Kaş'ta yapacaklarını belirten  Seda Sayan'ın ilk durağı Mersin oldu. Mersin'de düğünlerine gelmeyen Çağlar Ökten'in ailesini ziyaret eden Sayan kayınvalidesinin ve kayınpederini elini öptü.

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Seda Sayan düğüne gelmeyen kaynanasının elini öpmeye gitti! Kendisinden beş yaş büyük kaynanası ile ilk pozu verdi

Ünlü sanatçı kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesiyle de ilk fotoğrafını yayınladı. Sayan Çağlar Ökten'in önceki evliliğinden olan oğlu Artur'u da adeta bağrına bastı.

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