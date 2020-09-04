Seda Sayan 'Cumhurbaşkanına yalvaracağım' diyerek İstanbul Sözleşmesi'ni savundu
Haber Global'de 40 programına katılan Seda Sayan, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine karşı olduğunu, gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağını söyledi.
Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu hafta konuğu Seda Sayan oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan Seda Sayan'ın İstanbul Sözleşmesi hakkındaki düşünceleri ise en dikkat çeken açıklamalar arasında yerini aldı.
Sunucu Jülide Ateş'in "Kadına şiddet sence nasıl son bulur?" sorusuna yanıt veren Sayan, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesine karşı olduğunu söyledi. Seda Sayan şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşıyım. Hatta kadına şiddete cezalar daha ağır olmalı. Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Özellikle rica ediyorum, bu konuya el atmalı. Her gün bir kadın "Öldürülmemi mi bekliyorsun" diye bağırıyor.''
''Bu kadınlar için bir şeyler yapalım. Şimdi gene polis sahip çıkıyor. Biz babamı şikayet ettiğimizde "Kocandır döver" denilip geri gönderiliyorlardı.''