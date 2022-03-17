'Seda Sayan albüm teklif etti Çağlar Ökten 4 yıllık sevgilisini bıraktı' iddiası Lara Şehiroğlu kimdir

3 ay öncesine kadar 4 yıllık aşkı Lara Şehiroğlu ile birlikteymiş: Snob magazinde yer alan habere göre Mayıs ayında Seda Sayan ile yurt dışında nikah masasına oturmaya hazırlanan Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu ile 4 yıllık ilişkisi olduğu ve evlilik planları yaptığı ortaya çıktı.