'Seda Sayan albüm teklif etti Çağlar Ökten 4 yıllık sevgilisini bıraktı' iddiası Lara Şehiroğlu kimdir
Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik haberinin patladı; Çağlar Ökten'in Seda Sayan'dan albüm teklifi karşılığında 4 yıllık aşkı Lara Şehiroğlu'ndan ayrıldığı iddia edildi.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın 34 yaşındaki yeni sevgilisi Çağlar Ökten'den aldığı 14 Şubat'ta evlilik teklifini kabul etmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Mayıs sonunda yurtdışında evleneceklerini duyuran Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile sürpriz evlilik kararına ilişkin magazin kulislerinde bir kez daha bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı.
Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı ve çiftin boy boy fotoğrafları sosyal medyada yayıldı.
İddialara göre Sayan, Çağlar Ökten'e ilişkisini bitirme karşılığında albüm yapmayı teklif etti.
3 ay öncesine kadar 4 yıllık aşkı Lara Şehiroğlu ile birlikteymiş: Snob magazinde yer alan habere göre Mayıs ayında Seda Sayan ile yurt dışında nikah masasına oturmaya hazırlanan Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu ile 4 yıllık ilişkisi olduğu ve evlilik planları yaptığı ortaya çıktı.