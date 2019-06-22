Seda Güven ve Ali Güzel dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını oldu

Seda Güven ve Ali Güzel dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını oldu

Oyuncu Seda Güven ve iş adamı sevgilisi Ali Güzel, dünyaevine girdi. Düğüne birçok ünlü isim akın etti.

Seda Güven ve Ali Güzel dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını oldu - Sayfa 1

Ekranların sevilen oyuncusu Seda Güven, bir süredir aşk yaşadığı iş adamı Ali Güzel ile dünyaevine girdi. Çifti mutlu gününde ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

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Seda Güven ve Ali Güzel dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını oldu - Sayfa 2

Düğünde Kenan Doğulu sahne aldı. Enis Arıkan, Öykü Serter, Zeynep Çamcı ve Hatice Aslan gibi birçok isim geceye katıldı.

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Seda Güven ve Ali Güzel dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını oldu - Sayfa 3
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Seda Güven ve Ali Güzel dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını oldu - Sayfa 4

Düğünden renkli görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 

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