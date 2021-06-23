Seda Bakan ve Amine Gülşe'den sonra İrem Derici de boyattı! Sarı saç en çok hangisine yakıştı?

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan sonra, futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe de saçını sarıya boyattı. Hazal Kaya ve İrem derici de açık renk saç modasına uyduklarını İnstagram'dan paylaştılar. Yazın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde sarı saç modasına uyan ünlü güzeller İnstagram'ı ikiye böldü. Takipçileri ünlü isimlerin saçını beğendi, kimi takipçiler ise 'eski saçınıza dönün' çağrısı yaptı.