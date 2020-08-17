Seda Bakan kızı Leyla'nın doğum günü partisiyle Twitter'ı salladı herkes destek verdi

Ali Erel ile Ekim 2014'te nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla'yı geçen yıl ağustos ayında kucağına almıştı. Bakan, 1 yaşına basan kızının doğum gününü düzenlediği bir organizasyon ile kutladı. Bakan'ın mütevazi kutlaması sosyal medyanın gündemine oturdu.