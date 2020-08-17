Seda Bakan kızı Leyla'nın doğum günü partisiyle Twitter'ı salladı herkes destek verdi
Seda Bakan, kızı Leyla için yaptığı mütevazı doğum günü partisiyle sosyal medyayı salladı, Bakan'a birçok kişiden destek mesajı geldi.
Ali Erel ile Ekim 2014'te nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla'yı geçen yıl ağustos ayında kucağına almıştı. Bakan, 1 yaşına basan kızının doğum gününü düzenlediği bir organizasyon ile kutladı. Bakan'ın mütevazi kutlaması sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından ailecek çekildikleri kareleri "İyi ki doğmuş canım Leyla" notuyla yayınladı. 34 yaşındaki Bakan'ın fotoğrafları hayranlarından büyük ilgi gördü.
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Sevilen oyuncusunun geçtiğimiz yıl kızına 40 mevlidi okutturması hafızalardan henüz silinmemişken, yeni annenin kızına evde yapılan pastayla doğum günü kutlaması sosyal medyaya damga vuran konular arasında oldu.
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