Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı! Sebebini böyle anlattı
Ünlü sunucu Ece Erken'in olaylı ayrılığı sonrası Söylemezsem Olmaz'da sunuculuğa başlayan Seda Akgül, flaş bir karar alarak görevi bıraktığını duyurdu. Akgül açıklamasında "Maalesef programımız kısacık bir ara vermiyor" diyerek sitem etti.
Beyaz TV'nin 'Söylemezsem Olmaz' programında sunuculuk yaparken, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk skandalının ortaya çıkması sonrası görevi bırakan Ece Erken'in yerine Seda Akgül ve Seren Serengil geldi.
Her yaptıkları açıklamalarla gündem olan bu sunuculardan Akgül özellikle son dönemde İrem Derici ve Ebru Polat'a söylediği ağır sözlerle gündem oldu. Akgül son olarak da ekrem ağrıları sebebiyle hastanelik olmuş ve kolunda iğneyle hastaneden kaçarak yayına gelmesiyle dikkat çekmişti.
Akgül dün bir basın açıklaması yayınlayarak Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabı Instgaram'dan bir açıklama yapan güzel sunucu şu ifadelere yer verdi:
"Ben zor şartlar altında görev yapıyordum; Çeşme'ye yerleşmiştim. Anne ve babam yaşlı onlara bakmam gerekiyor ve tekrar işe dönüyordum. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağına takıldık. Şu anda bu işin ciddiyeti bu kadar önemliyken maalesef programımız kısacık bir ara vermezken ben öncelikle ailemin sağlığını riske atmak istemiyorum çünkü gidip geliyorum...