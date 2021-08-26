Seda Akgül Show Tv'de kırbaçlı fetiş programı sunan Defne Samyeli'yi bombaladı!
Eski haber spikeri Defne Samyeli'nin yıllar önce Show TV'de sunduğu 'kırbaçlı' ve çıplak erkeklerin etrafında dans ettiği programının videosunu paylaşan ünlü magazin sunucusu Seda Akgül, "Ey Türk halkı kimleri ünlü ettiğinin farkına var" dedi.
Ünlü sunucu Seda Akgül, kişisel Instagram hesabında gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşım yaptı. Eski ana haber bülteni spikeri ve son yıllarda aldığı sahnelerle sesinden söz ettiren Defne Samyeli'nin 90'lı yıllarda sunduğu bir 'fetiş' programın videosunu paylaşan Akgül, "Ey Türk halkı, kimleri ünlü ettiğinize dikkat edin" diye seslendi.
90'lı yıllarda da şarkıcılığa soyunan ve klip çeken Defne Samyeli'nin aynı zamanda Show Tv'de yaptığı programdaki görüntülerde program esnasındaki kırbaçlı mizansen izleyenleri oldukça şaşırtacak türden.
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin iyi bir eğitimi olmasına rağmen böyle bir fetiş programı sunması ve üstüne de bu program geçmişine rağmen ana haber bülteni sunabilmesine şaşırdığını ve bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti. Akgül, ilgili paylaşımına şu notu ekledi:
"Defne Samyeli gerçeği
Hangi ülkede böyle bir fetiş programı sunduktan sonra, bir kadın yıllarca ana haber okuyabilir?