Seda Akgül evde kafayı yemiş! Çektiği 4 gün yasak videosu ile tepki aldı

"Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum": Yetkililere seslenen Seda Akgül, 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili, "Yetkililere yalvarıyorum; nolur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın. Beden ve ruhu ayıramazsınız. Artık şunu mu dedirteceksiniz; 'ya korona canımı alsın daha iyi.' Ben bunu demek üzereyim. Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?" dedi.