Seçkin Piriler Kaan Tangöze'den şikayetçi oldu! ''Çocuklarımın önünde dövdü!''
İlişkileri olaylı bir şekilde son bulan Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze ikilisinde sular durulmuyor. Seçkin Piriler, eski eşi Kaan Tangöze'den şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 2016'da Seçkin Piriler'den boşanarak 6 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Nedeni ise Kıvılcım Ural ile birlikte olmasıydı. Seçkin Piriler, çocukları Hakan ve Volkan'ın velayetini almıştı.
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Tangöze, Seçkin Piriler ile boşanmanın ardından Kıvılcım Ural ile geçen kasımda evlenmiş, martta kızları İlayda dünyaya gelmişti.
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Seçkin Piriler, eski eşi Kaan Tangöze'nin Kıvılcım Ural ile evlenmesi üzerine oğullarının babalarıyla görüşmesine kısıtlamalar getirmişti.
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Piriler, boşanma protokolüne uymadığı, İstanbul Ortaköy'deki dairesinin yüzde 50'sini kendisine halen devretmediği gerekçesiyle de Kaan Tangöze'ye dava da açmıştı.
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