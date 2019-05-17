Seçkin Piriler Kaan Tangöze beni dövdü demişti! Tangöze'ye uzaklaştırma kararı

Tangöze, çok geçmeden yazılı açıklama yaptı ve Seçkin Piriler'in iddialarına "Dün akşamdan itibaren basın ve sosyal medyada eski eşimi darp ettiğime dair çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği doğru yansıtmamaktadır. Bu karalama ve akıl almaz iftira karşısında, ben de kendisi hakkında hukuki süreci başlatmış bulunuyorum." açıklamasıyla karşılık verdi.