Seçkin Piriler Kaan Tangöze beni dövdü demişti! Tangöze'ye uzaklaştırma kararı
Seçkin Piriler, geçtiğimiz günlerde Kaan Tangöze'den şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu. Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'e üç ay süreyle yaklaşamayacak.
Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze olaylı bir şekilde boşanmıştı, aralarındaki gerginlik son bulmadı. Seçkin Piriler, geçtiğimiz hafta eski eşi Kaan Tangöze'den şiddet gördüğünü iddia ederek karakola başvurmuştu. Kaan Tangöze ise bu iddiayı yalanlamıştı ve şiddet görenin kendisi olduğunu belirmişti.
Tangöze, çok geçmeden yazılı açıklama yaptı ve Seçkin Piriler'in iddialarına "Dün akşamdan itibaren basın ve sosyal medyada eski eşimi darp ettiğime dair çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği doğru yansıtmamaktadır. Bu karalama ve akıl almaz iftira karşısında, ben de kendisi hakkında hukuki süreci başlatmış bulunuyorum." açıklamasıyla karşılık verdi.
Seçkin Piriler, mahkemeye başvurarak eski eşine karşı koruma kararı aldırdı. Kararı Seçkin Piriler'in avukatı Ayşegül Mermer duyurdu.
Mahkeme kararına göre, Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'e 3 ay süre ile yaklaşamayacak.