Seçimlerle alakası yok Bu belediye minibüsünde para geçmiyor

"Belediyemizin hizmeti dediler''

Ücretsiz minibüs ilk defa binenleri de şaşırtıyor. 2 yıl önce İstanbul'dan geldiği Taşova'da bindiği minibüste şoföre uzattığı paranın geri iade edilmesi üzerine çok şaşırdığını belirten emekli Kadir Yalman, " 'Para geçmiyor. Ücret almıyoruz. Belediyemizin hizmeti' dediler. Bu uygulama İstanbul'da yok. Taşova'da var" diye konuştu.