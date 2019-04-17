Seçimlerden sonra TL, yüzde 4.6 değer kaybetti işte güncel dolar kuru

Dolar dün 22 Mart'tan beri ilk kez 5.8250'nin üzerine çıktı. İstanbul seçimlerinde sonuçların resmi olarak hala açıklanmaması piyasalarda tedirginliğe yol açıyor. Dolar bu sabaha 5.80 seviyesinin hemen altında başladı.

Seçimlerin bitmesi ile doların üzerindeki kara bulutlar kalkmadı. İstanbul'da seçim sonuçlarının netleşmemesi S-400 füzelerinin Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginliğe neden olması TL'yi baskı altında tutmaya devam ediyor.

Dolar Çarşamba gününe 5.7834 seviyesi başladı. Türk lirası Cuma gününden bu yana yüzde 3.5, seçimden sonra yüzde 4.6, yılbaşından beri ise yüzde 9.1 değer kaybetti. Bu verilere göre TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara daha çok değer kaybetti.

Saat 08:32'de dolar, euro-sterlin