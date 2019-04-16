Seçimlerde Ankara’da ne oldu?

Ankara’da ne oldu?

31 Mart seçimleri geride kaldı. İstanbul ve Ankara bu seçimlerde en çok konuşulan iller oldu. Bundan sonrada konuşulacak gibi duruyor. Bu illerin konuşulması elbette doğal. Nihayetinde bu illerden birisi eski başkent bir diğeri de yeni başkent. Öte yandan İstanbul seçimleri yenilecek mi tartışması da bir taraftan sürüyor.

Bu yazımda ben Ankara ile ilgili birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Kimi çevreler Ak Parti Mehmet Özhaseki’yi değil de şunu aday gösterse daha çok oy alırdı diyorlar. Elbette seçim sonrası bu tür yorumlar yapılacak. Bir suçlu bulunup kabahat ona yüklenecek. Seçimlerde futbola benziyor bizde spor medyası değilde skor medyası var. Maç sonuçlarına göre yorum yapanlar hayli fazla. Kimse bilimsel yorum yapmıyor.

Ankara’da görmüş olduğum manzara şu. Mehmet Özhaseki yarışa 12 puan geriden başladı. Seçim gecesi ise farkı 3 puana kadar düşürdü. Bir kere Ankara’da Ak Parti gösterebileceği en doğru adayı gösterdi. Belediyecilikte uzun yıllar tecrübesi olan Özhaseki’ye kimse bu adam belediyeciliği bilmiyor demedi. Ankara halkı Özhaseki çok iyi belediyeci dedi. Mehmet Bey 5 dönem Kayseri’de belediye başkalığı yaptı. Hakkında bir tek şaibe yok. Çalmadı çaldırmadı. Peki bu noktada bir eksiklik yoksa daha ne denilebilir ?

Öte yandan seçime kadar 96 yerel ve ulusal televizyon programına çıkmış. Burada bir tek gaf yapmış mı yok. Gazetecilere mülakat vermiş bir tek gafı var mı yok. Yaklaşık 1500 irili ufaklı program yapmış. Gece gündüz çalışmış. Gittiği tüm programlarda bu adam iş yapar denilmiş. Daha ne denilecek. Ankaralının vicdanında Özhaseki kabul görmüştür. Sevilmiş ve sayılmıştır.

Hadi diyelim Özhaseki bey yanlış tercih İstanbul da neden Bin Ali Bey zor durumda kaldı. Normal şartlarda Bin Ali Bey gibi büyük bir değerin açık ara birinci olması gerekirdi. Peki ne oldu. Bana göre seçmen ceza vermek istedi. Ekonomik durgunluk, tarımda yetersizlik, teşkilatlardaki halktan kopuş, adalet duygusunun yaralanması etkili oldu. Seçmen Ankara ve İstanbul üzerinden bir ders verdi. Sonuçta seçmen adaylardan ziyade genel gidişe yönelik bir uyarı verdi. Ama Ak Parti yine açık ara birincidir. Yüzde 53 civarında oy almıştır. Halkımız Cumhurbaşkanlığı sistemini onaylamıştır. Seçim mutlak galbi Ak Parti olmuştur. Eksiklikler giderilerek yola devam edilecektir. Daha büyük başarılar gelecektir.