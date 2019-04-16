Seçimin galibi kim?

Gazeteci Yazar Ahmet Karaaslan Ankara seçimlerinin arka planını köşesine taşıdı. İşte Gazeteci Yazar Ahmet Karaaslan'ın Ankara seçimleri hakkında yazdığı yazı;

Seçimin galibi kim?

31 Mart seçimleri geride kaldı. İstanbul ve Ankara bu seçimlerde en çok konuşulan iller oldu. Bundan sonrada konuşulacak gibi duruyor. Bu illerin konuşulması elbette doğal. Nihayetinde bu illerden birisi eski başkent bir diğeri de yeni başkent. Öte yandan İstanbul seçimleri yenilecek mi tartışması da bir taraftan sürüyor.

Bu yazımda ben Ankara ile ilgili birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Kimi çevreler Ak Parti Mehmet Özhaseki’yi değil de şunu aday gösterse daha çok oy alırdı diyorlar. Elbette seçim sonrası bu tür yorumlar yapılacak. Bir suçlu bulunup kabahat ona yüklenecek. Seçimlerde futbola benziyor bizde spor medyası değilde skor medyası var. Maç sonuçlarına göre yorum yapanlar hayli fazla. Kimse bilimsel yorum yapmıyor.

Ankara’da görmüş olduğum manzara şu. Mehmet Özhaseki yarışa 12 puan geriden başladı. Seçim gecesi ise farkı 3 puana kadar düşürdü. Bir kere Ankara’da Ak Parti gösterebileceği en doğru adayı gösterdi. Belediyecilikte uzun yıllar tecrübesi olan Özhaseki’ye kimse bu adam belediyeciliği bilmiyor demedi. Ankara halkı Özhaseki çok iyi belediyeci dedi. Mehmet Bey 5 dönem Kayseri’de belediye başkalığı yaptı. Hakkında bir tek şaibe yok. Çalmadı çaldırmadı. Peki bu noktada bir eksiklik yoksa daha ne denilebilir ?

Öte yandan seçime kadar 96 yerel ve ulusal televizyon programına çıkmış. Burada bir tek gaf yapmış mı yok. Gazetecilere mülakat vermiş bir tek gafı var mı yok. Yaklaşık 1500 irili ufaklı program yapmış. Gece gündüz çalışmış. Gittiği tüm programlarda bu adam iş yapar denilmiş. Daha ne denilecek. Ankaralının vicdanında Özhaseki kabul görmüştür. Sevilmiş ve sayılmıştır.

Hadi diyelim Özhaseki bey yanlış tercih İstanbul da neden Bin Ali Bey zor durumda kaldı. Normal şartlarda Bin Ali Bey gibi büyük bir değerin açık ara birinci olması gerekirdi. Peki ne oldu. Bana göre seçmen ceza vermek istedi. Ekonomik durgunluk, tarımda yetersizlik, teşkilatlardaki halktan kopuş, adalet duygusunun yaralanması etkili oldu. Seçmen Ankara ve İstanbul üzerinden bir ders verdi. Sonuçta seçmen adaylardan ziyade genel gidişe yönelik bir uyarı verdi. Ama Ak Parti yine açık ara birincidir. Yüzde 53 civarında oy almıştır. Halkımız Cumhurbaşkanlığı sistemini onaylamıştır. Seçim mutlak galbi Ak Parti olmuştur. Eksiklikler giderilerek yola devam edilecektir. Daha büyük başarılar gelecektir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Saadet Partisi yeni bina yaptırmak için bağış kampanyası başlattı
Saadet Partisi yeni bina yaptırmak için bağış kampanyası başlattı
Emirates 15,4 bin lira maaş vereceği Türkleri bulmak için Antalya'ya geliyor
Emirates 15,4 bin lira maaş vereceği Türkleri bulmak için Antalya'ya geliyor
Pakistan Anayasa Mahkemesinden FETÖ'ye büyük şok!
Pakistan Anayasa Mahkemesinden FETÖ'ye büyük şok!
Ambulansa yol vermeyip büyük tepki çekmişti! O sürücü için istenen ceza belli oldu
Ambulansa yol vermeyip büyük tepki çekmişti! O sürücü için istenen ceza belli oldu
Abdülkadir Ömür'ün Barcelona hayali
Abdülkadir Ömür'ün Barcelona hayali
Eski dostu anlattı: Emre'ye çok vurdular bu kadar olmaz
Eski dostu anlattı: Emre'ye çok vurdular bu kadar olmaz
ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'ye anlamlı jest! Tam 149 yıllık tabanca hediye edildi
Devlet Bahçeli'ye anlamlı jest! Tam 149 yıllık tabanca hediye edildi
Kalp sağlığı hakkında bilinmesi gerekenler
Kalp sağlığı hakkında bilinmesi gerekenler
Benzine zam oldu mu 2019 son durum motorin/benzin fiyatı
Benzine zam oldu mu 2019 son durum motorin/benzin fiyatı
19 Mayıs ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor?
19 Mayıs ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor?
Huawei ilk arabasını bu hafta tanıtacak
Huawei ilk arabasını bu hafta tanıtacak
Ekrem İmamoğlu derbiye gitti STV'deki konuşması olay oldu
Ekrem İmamoğlu derbiye gitti STV'deki konuşması olay oldu
Sürücüsüz araçlar için otoban çalışmaları başladı
Sürücüsüz araçlar için otoban çalışmaları başladı
19 Nisan kandil mi cuma günü 19 Nisan ne kandili var?
19 Nisan kandil mi cuma günü 19 Nisan ne kandili var?
Yorumlar