Seçimde CHP'den İki Aday Çıkar

Vatandaşın gündemi geçim.

Siyasilerin gündemi muhtelif.

İktidarın gündemi güvenlik, terörle mücadele ve dış politika…

Ana muhalefetin gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Ekrem İmamoğlu…

Yavru muhalefeti gören, duyan yok.

Geçim sıkıntısı çekenlere kulak veren yok.

Vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı seçimine siyasiler kadar ilgisi yok.

Cumhur İttifakı’nın 2018’den beri adayı aynı.

Tartışmasız, Recep Tayyip Erdoğan.

CHP’nin 2014’ten beri değişiyor.

Ekmeleddin İhsanoğlu, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu…

2028 Genel Seçimleri’ne daha üç yıl var.

Fakat, Cumhurbaşkanlığı için CHP’de yarış şimdiden başladı.

CHP, adayını belirlemek için 27 Mart’ta ön seçim yapacak.

Adaylığını ilan eden Ekrem İmamoğlu tek aday adayı olarak yarışacak.

Bir bakıma, 1946’daki “açık oy gizli tasnif” gibi bir ön seçim yaşanacak.

Ön seçime katılım ne kadar olacak?

1 milyon 600 bin üyenin ne kadarı sandığa gidecek?

Katılım oranı, davalarla başı dertte olan Ekrem İmamoğlu’na olan desteği gösterecek.

Yarışa katılmayan ama aday olmayı isteyen Mansur Yavaş, stratejik davranıyor.

Adaylık konusunu yavaştan alan Yavaş, beklemede kalıyor.

Aday belirlemenin henüz erken olduğunu düşünüyor.

“Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak” diyor.

Kimsenin yedeği olmadığını ifade ediyor.

Davalar, İmamoğlu’nun başını ağrıtacağa benziyor.

CHP’li seçmen de Ekrem Bey’in davalardan birine takılacağını düşünüyor.

İhtimal odur ki, Mansur Bey de öyle düşünüyor.

Ak sakallılar, İmamoğlu’na mesafeli gözüküyor.

Yavaş, mevkidaşının Ankara’daki toplantısına katılmadı.

Özgür Özel, Manisa’daki programına gitti.

Mansur Yavaş anketlerde İmamoğlu’nun önünde çıkıyor.

Bugün yarın, yargı İmamoğlu’nun diploması ile ilgili karar verecek.

Anayasa’nın 101’inci maddesi Cumhurbaşkanı için lisans şartı getiriyor.

Diplomasının iptal edilmesi durumunda yarış dışı kalacak.

Cumhur İttifakı’na Anayasa’nın bu maddesini değiştirmek yakışır.

Lisans şartı kaldırılarak İmamoğlu’nun da yarışa girmesinin önünü açılabilir.

Böyle bir mağduriyet algısının önüne geçilir ve artı puan kazanılır.

Eğer İmamoğlu denklem dışı kalırsa CHP’de iki aday çıkar.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş…

CHP, tabanı istese de hiçbir şekilde Yavaş’ı aday göstermez.

Bu durumda kendisine bir teveccüh olduğunu düşünen Mansur Yavaş bağımsız ya da İyi Parti’nin adayı olarak seçime girer.

Ve seçim ikinci tura kalır.

Bana göre asıl planlar ikinci tura göre yapılıyor.

Devletimiz ve milletimiz için hayırlısı olsun.