Seçim sonrası bir ilk! Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anma töreninde karşılaşan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı.
Turgu Özal için Anıt Mezar'da düzenlenen törene katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ayrılırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mezara geldi.
İmamoğlu ile Binali Yıldırım tokalaştı: Bu sırada vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'ı gören İmamoğlu yanına gitti. İmamoğlu ile Binali Yıldırım tokalaştı. İmamoğlu ile Yıldırım, ayaküstü sohbet edip tokalaşırken iki liderin samimi görüntüleri dikkat çekti.
İlk kez bir araya geldiler: Bugüne kadar ekranlarda ve meydanlarda boy gösteren İmamoğlu ile Yıldırım'ın ilk kez bir araya gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
''Hiç kimse kaçamaz kucaklayışımdan": Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’la karşılaşmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Yürüdüğünü görünce arabadan indim, merhaba demek ihtiyacı hissettim. Biraz daha duraksasa kucaklardım. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Devlet törenine davet almadım. Alsaydım, gelirdim. Nereye davet alırsam oraya da giderim. Sayın Yıldırım olacakmış, Sayın Cumhurbaşakanı olacakmış hiç umursamam. Herkesin göreve gelişini seçilişini saygıyla karşılarım. Onlar kucaklamasa ben kucaklarım, kucaklamada iyiyim, kimse kaçamaz kucaklayışımdan.”