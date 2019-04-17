Seçim sonrası bir ilk! Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

''Hiç kimse kaçamaz kucaklayışımdan": Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’la karşılaşmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Yürüdüğünü görünce arabadan indim, merhaba demek ihtiyacı hissettim. Biraz daha duraksasa kucaklardım. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Devlet törenine davet almadım. Alsaydım, gelirdim. Nereye davet alırsam oraya da giderim. Sayın Yıldırım olacakmış, Sayın Cumhurbaşakanı olacakmış hiç umursamam. Herkesin göreve gelişini seçilişini saygıyla karşılarım. Onlar kucaklamasa ben kucaklarım, kucaklamada iyiyim, kimse kaçamaz kucaklayışımdan.”