HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Seçim belirsizliği ortadan kalktı dolar düşmeye başladı

Seçim belirsizliği ortadan kalktı dolar düşmeye başladı

Dolar haftalardır İstanbul seçimlerindeki belirsizlik, ABD ile gerilen ilişkiler nedeni ile yükseliyordu. Bakan Albayrak'ın Trump ile görüşmesi ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ile kur düşüşe geçti.

Doların yükselmesine neden olan en büyük iki unsurdan da dün iyi haberler geldi. İstanbul seçimlerindeki belirsizlik Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ile son bulurken ABD ile gerilen ilişkiler sonrası Hazibe ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Donald Trump ile görüştü.

Bu görüşme piyasa tarafından olumlu algılandı. Dolar dün 5.80'lerden 5.70'lere kadar düştü. 18 Nisan Perşembe sabahına ise kur 5.76 seviyesinden başladı.

Saat 08:33'te dolar, euro-sterlin

Bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran’da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin devamı konusunda “iki kayıp ay daha” anlamına geldiğini belirtiyorlardı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İngilizler Fatih Terim'in hayalini yıktı
İngilizler Fatih Terim'in hayalini yıktı
Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim
Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim
Diyanet'ten 20 ilçeye müftü ataması
Diyanet'ten 20 ilçeye müftü ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
Anadolu Efes, Barça'yı parçaladı
Anadolu Efes, Barça'yı parçaladı
Bakan Ziya Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz Ünder'den Messi için çarpıcı sözler
Cengiz Ünder'den Messi için çarpıcı sözler
Yarın kandil mi var 19 Nisan ne kandili var?
Yarın kandil mi var 19 Nisan ne kandili var?
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm 2. fragmanı
Ağlayarak oyundan çıkan küçük futbolcu o anları anlattı
Ağlayarak oyundan çıkan küçük futbolcu o anları anlattı
Göztepe için şakası yok
Göztepe için şakası yok
Çeyiz hesabı başvurusu yapma ekranı TC ile kaydolma
Çeyiz hesabı başvurusu yapma ekranı TC ile kaydolma
Kılıçdaroğlu mazbata sonrası ilk kez konuştu
Kılıçdaroğlu mazbata sonrası ilk kez konuştu
Çeyiz hesabı açma şartları 2019 devlet katkısı ne kadar oldu
Çeyiz hesabı açma şartları 2019 devlet katkısı ne kadar oldu
Yorumlar