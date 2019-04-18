Seçim belirsizliği ortadan kalktı dolar düşmeye başladı

Dolar haftalardır İstanbul seçimlerindeki belirsizlik, ABD ile gerilen ilişkiler nedeni ile yükseliyordu. Bakan Albayrak'ın Trump ile görüşmesi ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ile kur düşüşe geçti.

Doların yükselmesine neden olan en büyük iki unsurdan da dün iyi haberler geldi. İstanbul seçimlerindeki belirsizlik Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ile son bulurken ABD ile gerilen ilişkiler sonrası Hazibe ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Donald Trump ile görüştü.

Bu görüşme piyasa tarafından olumlu algılandı. Dolar dün 5.80'lerden 5.70'lere kadar düştü. 18 Nisan Perşembe sabahına ise kur 5.76 seviyesinden başladı.

Saat 08:33'te dolar, euro-sterlin

Bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran’da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin devamı konusunda “iki kayıp ay daha” anlamına geldiğini belirtiyorlardı.