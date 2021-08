Seçim barajı niye düşürülüyor?

Türkiye’de iyi bir şey yapıldığında, karşı çıkmayı yeğliyoruz. AK Parti ve MHP’nin seçim barajını yüzde 5’e düşürmeye eğilimli olması gibi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya çıkıntılık yapmış bu sefer:

- Seçim barajının yüzde 5’e düşürülmesi Cumhur’un devam edemeyeceği, ortağa bugüne kadar olan katkıları için teşekkür mahiyetinde baraja takılmadan seçime katılma imkanı tanınacağı manasına gelir.

İki parti elele vermiş, Türkiye’yi 12 Eylül’ün darbe kalıntılarından kurtarmak istiyor. Sebep ne olursa olsun, Bülent Kaya buna sevineceğine, takdir edeceğine çıkıntılık yapıyor.

Bir kere de takdir edin be arkadaş.

İyi olan bir şeye destek verin.

Her şeye ama her şeye illa muhalefet etmek zorunda değilsiniz.