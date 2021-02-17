Seçil Gür'den Serdar Ortaç'a romantik doğum günü kutlaması cevabı bakın ne oldu

Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile boşanmasının ardından bir süre geçtikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşıyor. İkili, bir dönem ayrılma kararı alsa da barıştıklarından beri her şey çok yolunda gidiyor.