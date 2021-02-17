Seçil Gür'den Serdar Ortaç'a romantik doğum günü kutlaması cevabı bakın ne oldu
Seçil Gür, sevgilisi Serdar Ortaç'ın yeni yaşını romantik bir mesajla kutladı. Ortaç'ın cevabı da oldukça romantikti...
Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile boşanmasının ardından bir süre geçtikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşıyor. İkili, bir dönem ayrılma kararı alsa da barıştıklarından beri her şey çok yolunda gidiyor.
Serdar Ortaç, 51 yaşına girdi. Gür, sevgilisi Ortaç'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
Gür, sevgilisi Serdar Ortaç'ın yeni yaşını isimlerinin baş harflerini karların üzerine yazarak "İstanbul şahit, seni çok seviyorum iyi ki doğdun sevgilim" notunu düşerek kutladı.
Seçil Gür, yaptığı paylaşıma kalp emojisi de eklemeyi unutmadı.