Seç Market Modeliyle Esnafa Destek

Esnaf dostu iş modeliyle, tüm Türkiye’de 1.800 mağazaya ulaşan Seç Market, gördüğü ilgiyle mağaza sayısını hızla artırmaya devam ediyor. Mahalle marketlerini, sağladığı fiyat avantajları ve zengin ürün çeşitleriyle kurumsal ve modern bir görünüme kavuşturan Seç Market, iş ortaklarının rekabet gücünü artırıyor.

Türkiye’de gıda perakende sektörü yaklaşık bir milyon kişiye istihdam sağlayan, her gün neredeyse ülkedeki her eve ulaşan dev bir sektör. Bu büyük pazar içinde, küçük market ve bakkallar da çok önemli bir paya sahip. Seç Market rekabetin çok yoğun olduğu bu pazarda esnafı destekleyen bayilik iş modeliyle öne çıkıyor. Türkiye’de 2021 yılında açılan 765 yeni mağazayla beraber Seç Market sayısı 2021 sonunda 1.726’ya ulaştı. Seç Market iş ortakları, kurumsal bir yapıda bir arada olmalarının verdiği güçle hızlı bir büyüme gösteriyor. “Her 12 saatte yeni bir Seç Market açılıyor” diyor Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen ve ekliyor: “Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarımız, Seç Market çatısı altında birleşerek hem kurumsal bir yapıya kavuşuyor hem de büyük bir alım gücüne sahip oluyor.”

Mahalle Marketleri Kurumsal Yapıda Birleşiyor

Türkiye’nin en yaygın organize toptan marketlerinden Bizim Toptan’ın iştiraki Seç Market’in 79 ilde mağazaları bulunuyor. Bu mağazalar ağırlıklı olarak aile işletmelerinden oluşuyor ve bir kişi en fazla üç Seç Market’in sahibi olabiliyor. Bunların da her birinin başında çoğunlukla yine aileden biri bulunuyor. “Seç Market, mahalle esnafının kendi işini korurken modern bir yüze kavuşmasını sağlayan modeliyle, esnafa ve müşteriye sağladığı avantajlarla büyük ilgi görüyor” diyen Sekmen iş modellerini ve esnafa sundukları avantajları şöyle anlatıyor: “Ülkemizde geleneksel kanal dediğimiz mahalle esnaflığı Avrupa’daki örneklere kıyasla önemli ölçüde gücünü koruyor ve ticarette önemli bir yer tutuyor. Perakendede bu oranın yaklaşık yarı yarıya olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sektörde giderek artan bir rekabet söz konusu. İşte Seç Market bu noktada devreye giriyor ve mahallenin bir parçası olan esnafın sıcaklığı, samimiyeti ve tecrübesinin yanı sıra müşterilerine çok sayıda ürünü uygun fiyatlarla sunma gibi imkanları sağlıyor. Bayilerimiz Seç Market iş ortağı olarak, kendi işlerinin sahibi olmaya devam ederken modern bir yüze kavuşuyor. Sundukları avantajlarla müşteri sayılarını, müşteri memnuniyetlerini ve karlılıklarını çok hızlı bir şekilde artırıyorlar.”

Esnaf Seç Market Çatısı Altında Toplu Satın Almanın Gücünden Yararlanıyor

Türkiye’nin 79 ilinde Seç Market çatısı altında toplanan mahalle marketlerinin oluşturduğu güç birliği sayesinde, bayiler tedarik alanında ölçek ekonomisinden yararlanıp toplu satın almadan doğan fiyat avantajından faydalanıyor. Bayiler, market içi ürün yerleşimi, satış ve pazarlama faaliyetleri konusunda da Seç Market’in kurumsal gücünden destek alıyor. Ayrıca müşterilerine Yıldız Holding’in perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde de satılan binlerce çeşit ürünü sunabiliyor. Bayiler sadece Seç Market tarafından tedarik edilen bu ürünlerle de sınırlı kalmak zorunda değiller: “Kalitesinden emin olduğumuz, tanınmış markalardan oluşan 5 binden fazla ürünümüz bulunuyor. Bayilerimiz isterse yerel ürünlere, bizde olmayan ürünlere de raflarında yer verebiliyor” diyor Altan Sekmen. Seç Market, çatısı altında faaliyet gösteren iş ortaklarına, onları bankalarla olan anlaşmalarından faydalandırmak, kredi gibi ihtiyaçlarını daha avantajlı koşullarla karşılamalarını sağlamak, anlaşmalı sigorta şirketlerinin poliçe hizmetlerinden piyasaya göre daha avantajlı fiyatlarla faydalanmak gibi önemli finansal avantajlar da sağlıyor. Sekmen, akaryakıt alanında yeni yaptıkları anlaşmalarla, Seç Market’lerin akaryakıtlarını da artık indirimli olarak alabildiğini anlatıyor. Sekmen’in anlattığı bu model, aslında perakende alanında esnafın merkezinde yer aldığı büyük bir ekosistem. Esnaf kendi işinin sahibi olmaya devam ederken, pazardaki rekabette de birlik olmanın verdiği güçten yararlanabiliyor.

Peki karşılığında ne yapmaları gerek? Sekmen, “En iyi bildikleri işi yapmaya devam etmeleri yeter. Seç Market iş ortaklarının büyük kısmı kendi mahallesinde uzun yılardır hizmet veren ve müşterilerini iyi tanıyan esnaftan oluşurken, bir kısmı da benzer bir esnaflık tecrübesi yanında marketçiliğe ilk kez Seç Market olarak adım atan girişimcilerden oluşuyor. Seç Market çatısı altında faaliyet göstermek için herhangi bir franchise bedeli ve tabela ücreti ödemek gerekmiyor” diyor.

Değişim Tabeladan Başlıyor

2020 yılından bu yana Seç Market Genel Müdürü olarak görev yapan Sekmen, perakende sektörünü yakından tanıyan ve esnafların rekabette güçlü yönleri kadar, gelişim alanlarını da iyi bilen biri. Seç Market çatısı altında dönüşümün dış cepheden başladığını anlatıyor: “Mahalle esnafımız dış cephe ve tabela konusunda zincir marketlerle rekabet edemiyordu. Seç Market’e dönüşen iş yerlerinde dönüşüm dış cephe ve tabelanın yenilenmesiyle başlıyor. Sadece bu ilk adımda bile mağazalar kurumsal bir görünüme kavuşuyor. Sonra değişim içeride devam ediyor. Daha önce ayrı ayrı belki de 50-60 toptancı ve tedarikçiyle görüşüp iş yapmak zorunda olan ortaklarımız bu büyük iş yükünden de kurtuluyor. Sayısı şu anda 1.800 olan ve giderek artan Seç Market’in alım ve tedarik gücünden yararlanırken, rakipleri gibi basılı malzemeler yayınlayabiliyor, müşterilerini indirim ve kampanyalardan yararlandırabiliyorlar.”

Kimler Seç Market olabiliyor?

Seç Market olmak için bir bayilik bedeli ödenmiyor. Dolayısıyla Seç Market olmak isteyen tüm bakkal ve marketler, eğer mağaza büyüklükleri Seç Market olmak için yeterliyse (minimum 50 metrekare) ve diğer şartları yerine getiriyorsa Seç Market bayisi olabiliyor. Motivasyonu yüksek olan, kazan-kazan ilişkisiyle daha verimli iş yapmak isteyen, ticaret için herhangi bir sicil engeli olmayan herkes değerlendirmeye alınıyor.SEÇ Marketler anlatıyor:

“Ticarete bakış açım değişti”

Düzce’de Seç Market işleten Cihan Yavuz, Seç Market bayisi olmanın işine bakışını ve beklentisini değiştirdiğini ifade ederek şöyle diyor: “Ufkum değişti diyebilirim. Ticarete bakış açım değişti. Eskiden yaptığım ciroların üç dört katına çıkmaya başladım. Alış fiyatlarımız düştüğü için karlılığımız da çok arttı. Daha önce 65 metrekarelik bir marketim vardı. Şu an 300 metrekarelik bir mağazam var. İyi de iş yapıyorum.”

“Ulusal marketlerle rekabet etmeye başladım”

Zonguldak Devrek’te Seç Market işleten Muhammet Ali Kavuncu, Seç Market çatısı altında hizmet vermeye başladığından bu yana ulusal marketlerle rekabet edebilir hale geldiğini söylüyor: “Tek başına bir marketin rekabette ayakta kalması zor. Seç Market olarak ulusal marketlerle rekabet etmeye başladım. Gerçekten bu işten para kazanmaya başladım. Kurumsallaştım. Eskisine göre işlerim üç kat büyüdü.”

“Artık müşterime zaman ayırabiliyorum”

Aydın Nazilli’de Seç Market olarak hizmet veren İsmet Danışman da Seç Market olmadan önce ürün çeşitliliğini korumakta zorlandığını söyleyerek Seç Market’e dönüşmenin kendisine sunduğu avantajlarla ilgili şunları söylüyor: “Seç Market ile tanışmadan önce ürün tedarik etmek için 60’a yakın toptancı ve servisçiyle görüşüyordum. Bazen aynı zamanda geldiklerinde dizi dizi araçları dükkânın önünü kapatırdı. Zamanımın büyük kısmı onlarla görüşmekle geçiyordu. Kalan zamanımı da akabinde tahsilat yapmaya gelenlere ayırınca, müşterilere zamanım kalmıyordu. Ticaretin bu kadar kolay olduğunu Seç Market ile tanışınca anladım. Binlerce ürüne tek bir tuşla ulaşabiliyorum. Verdiğim siparişin mutlaka ikinci gün marketimde olacağını biliyorum. Sonra tek bir yere borçlanıp ödemelerimi çok daha rahat takip ediyorum. Bu sayede müşterilere güler yüz gösterip ilgilenmeye fırsat kaldı. Müşterim de mutlu, ben de.”

“Büyük marketlerin imkanlarına sahip olduk”

Adana Çukurova’da Şubat ayından beri Seç Market olarak hizmet veren İsmail Deliduman, Seç Market iş ortağı olduktan sonra işinde yaşadığı olumlu değişiklikleri şöyle anlatıyor: “Yıllardır marketçilik yapıyorum. Eskiden satışlarım ağırlıklı olarak ekmek ve şarküteri gibi belli başlı ürünlerle sınırlıydı. Birçok ürünü Seç Market bayii olduktan sonra rafıma koyabildim. Büyük ambalajlı ürünleri örneğin rafa koyamazdım. Çünkü önceden bu ürünler satılmıyordu. Eskiden müşteriler geldiklerinde sepetlerine ortalama üç ürün koyarken, şimdi bu sayı 10’un üzerine çıktı. Bu sıkıntılar kalmadı. İnsertlerimiz ve afişlerimiz yoktu. Şimdi büyük marketlerin imkanlarına sahip olduk. Seç Market’e dönüşmek verdiğim en iyi kararlardan.”

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