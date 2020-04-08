Sebze ve meyveler nasıl yıkanmalı Koronavirüs için bunları yapın!
Koronavirüs salgınına karşı alınacak en önemli tedbirlerin başında hijyen geliyor. Sağlık için tükettiğimiz gıdaların temiz olması çok önemli.Peki salgına karşı yiyecek temizliği nasıl yapılmalı? İşte detaylar...
Koronavirüs riskine karşı tüm meyve ve sebzeleri yemeden önce iyice yıkamanız, oluşabilecek risk faktörlerini ortadan kaldırmanın en etkili yoludur. Koronavirüs riskine karşı
sebze ve meyvelerin nasıl yıkanması gerektiğini sizler için hazırladık.
Yiyeceklerinizi kesinlikle sabun, deterjan vs gibi temizlik malzemeleriyle dezenfekte etmeyin. "Sabunun yalnızca ellerinizi temizlemek için olduğunu unutmayın". Sebze ve meyveleri genel hijyen koşullarına uygun olarak yıkamak yeterlidir. Sirkeli suda bekletmek ve akan suyun altında yıkamak gibi.
Geniş bir kabın içine yarım doldurulmuş su, 1 su bardağı beyaz sirke (elma sirkesi de
olabilir) 1 çay kaşığı karbonat ekleyin. Tüketeceğiniz sebze ve meyveler bu
kabın içinde 15-20 dakika arası beklemelidir.
- Özellkle marul, ıspanak, roka ve tere gibi toprak içeren sebzeler bu karışımdan
yapmalısınız ve karışımın içerisine atmadan mutlaka kökten ayırınız.
- Elma, armut, şeftali gibi meyveler de suyun içine batırılmış az miktarlı beyaz sirke
le yıkayabilirsiniz. Sirke kokusu geçene kadar suyun altında ovalayarak yıkayınız.