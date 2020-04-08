Sebze ve meyveler nasıl yıkanmalı Koronavirüs için bunları yapın!

Yiyeceklerinizi kesinlikle sabun, deterjan vs gibi temizlik malzemeleriyle dezenfekte etmeyin. "Sabunun yalnızca ellerinizi temizlemek için olduğunu unutmayın". Sebze ve meyveleri genel hijyen koşullarına uygun olarak yıkamak yeterlidir. Sirkeli suda bekletmek ve akan suyun altında yıkamak gibi.