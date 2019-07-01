Sebze işini bırakıp ejder meyvesi yetiştirmeye başladı! Şimdilerde para basıyor

Geçen yıl güzel ürün elde ettiklerini aktaran Bilal Bayram, "İnşallah sezon güzel geçecek. Geçen yıl toplamda 4 bin meyve sattık. Ortalama 15 liradan satıldı. Bu yıl 10 bin veya 15 bin meyve bekliyoruz. Bu yıl yine 15 liraya satarız diye ümit ediyoruz.