Şebnem Schaefer'dan 'Biseksüel ilişkisi var' dediği Özcan Deniz hakkında olay sözler

Özcan Deniz açıklama yapmıştı: Özcan Deniz, bu iddia üzerine açıklama yapmış ve "Herkes benim cinselliğime takmış durumda. Benim öyle olmamı istiyorlar gibi bir hava var. Öyle değilim, daha önce de bunu çok kez söyledim. Benim üzerimden reyting yapılmak isteniyor, bu çok açık. Ben işimle gündeme gelen biriyim. Ortaya çıkıp sahte gündemler yaratmıyorum." ifadelerine yer vermişti.