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Şebnem Schaefer'dan 'Biseksüel ilişkisi var' dediği Özcan Deniz hakkında olay sözler

Şebnem Schaefer'dan 'Biseksüel ilişkisi var' dediği Özcan Deniz hakkında olay sözler

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın kısa süren evliliği hakkında konuşan Şebnem Schaefer, "Özcan Deniz'le bir ilişkim olmadı." diyerek gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Şebnem Schaefer'dan 'Biseksüel ilişkisi var' dediği Özcan Deniz hakkında olay sözler - Sayfa 1

Bir dönem ilişkileri olduğu ortaya çıkan ve  Özcan Deniz'in, "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" sözleri üzerine mahkemelik olan Şebnem Schaefer, yaptığı açıklamalarla yeniden çok konuşulanlar arasına girdi. Geçmişte Özcan Deniz'in çarpık ilişkileri olduğunu ve biseksüel takıldığını iddia eden Schaefer, ünlü oyunu ve şarkıcının biten evliliği hakkında olay bir yorumda bulundu.

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Şebnem Schaefer'dan 'Biseksüel ilişkisi var' dediği Özcan Deniz hakkında olay sözler - Sayfa 2

'2. Sayfa' programında ilginç açıklamalar yapan Schaefer, "Ben Özcan'ın boşanmasına değil, evlenmesine şaşırmıştım" diyerek "Bence baba olacağı için evlendi. Özcan alafranga evlendi, alaturka boşandı." ifadelerine yer verdi.

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Şebnem Schaefer'dan 'Biseksüel ilişkisi var' dediği Özcan Deniz hakkında olay sözler - Sayfa 3

Peki Özcan Deniz ile Şebnem Schaefer arasında ne yaşanmıştı?: 2006 yılında Özcan Deniz'in "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" sözleriyle kanlı bıçaklı olan ikiliden Schaefer, Deniz hakkında "Çarpık ilişkileri var" iddiasını ortaya atmıştı.

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Şebnem Schaefer'dan 'Biseksüel ilişkisi var' dediği Özcan Deniz hakkında olay sözler - Sayfa 4

Özcan Deniz açıklama yapmıştı: Özcan Deniz, bu iddia üzerine açıklama yapmış ve "Herkes benim cinselliğime takmış durumda. Benim öyle olmamı istiyorlar gibi bir hava var. Öyle değilim, daha önce de bunu çok kez söyledim. Benim üzerimden reyting yapılmak isteniyor, bu çok açık. Ben işimle gündeme gelen biriyim. Ortaya çıkıp sahte gündemler yaratmıyorum." ifadelerine yer vermişti.

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