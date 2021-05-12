Şebnem Ferah'la rock grubu vardı Özlem Tekin köyde şalvarlı çiftçi hayatı yaşıyor
2016 yılında müzik hayatını sonlandıran Özlem Tekin uzun bir süredir Bodrum Milas'ta çiftlik hayatı yaşıyor. Son hali kameralara yansıdı.
Rock müziğinin sevilen şarkıcılarından Özlem Tekin, 5 yıldır Bodrum Milas'a bağlı bir köyde 30 dönümlü çiftlikte hayatını devam ettiriyor.
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Organik tarım ve hayvancılığa merak saran Tekin, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleriyle zaman geçiriyor.
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Milliyet'te yer alan habere göre, köy hayatına ve küçükbaş hayvancılığına alışan 49 yaşındaki şarkıcı, şalvarlı haliyle görüntülendi.
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Yıllardır müzik sektöründen de sosyal medyadan da uzak olan Özlem Tekin'in çiftliğine personel aldığı da dikkatlerden kaçmadı.
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