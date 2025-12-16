Şebnem Bozoklu'dan rol itirafı! "Küfürü duyunca"

KÜFÜRÜ BEĞENİP DİZİYE KATILMIŞ

Bozoklu, diziyi kabul etme nedeninin alışılmışın dışında olduğunu belirterek, ilk bölümlerde geçen bir küfürlü repliğin kendisini çok etkilediğini söyledi. Oyuncu, Ahsen Eroğlu’nun hayat verdiği Çiğdem karakterinin bir sahnede söylediği, “Seni müjdeleyen leyleklerin yol haritasını s…” şeklindeki repliği duyduğunda senaryoya hayran kaldığını dile getirdi.